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Соцпартия Молдавии сохранила лидерство после подсчета 100% голосов

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Партия социалистов Республики Молдова сохранила лидирующие позиции на выборах в парламент после подсчета 100% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

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Соцпартия получила 31,15% голосов, следом идет Проевропейский оппозиционный блок Acum с 26,84% голосов, закрывает тройку лидеров правящая Демократическая партия Молдовы, которая получила 23,26% голосов, пишет ТАСС.

Также 6-процентный избирательный порог смогла преодолеть партия «Шор» бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора. Ей удалось набрать 8,32% голосов. Более ни одна партия преодолеть барьер не смогла.

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье, парламентариев избрали на четыре года. Явка избирателей превысила 49%.

Основная борьба развернулась между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, поддерживающим евроинтеграцию. Ранее в понедельник стало известно, что  демократы Молдавии получили 19 мест в парламенте по одномандатным округам, социалисты — 15, у блока ACUM будет 11 мест.

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