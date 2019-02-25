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Политик счел роспуск парламента Казахстана бесполезным шагом

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Фото: РИА Новости/Анатолий Устиненко
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Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о роспуске парламента Казахстана является попыткой снизить напряженность в обществе, считает один из основателей оппозиционного объединения «Новый Казахстан» Амиржан Косанов.

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По его словам, люди уже не верят, что отставка кабмина как-то изменит ситуацию в республике, где происходит радикализация гражданского поля за счет наименее защищенных категорий населения. Именно их представители, отметил политик, становятся лидерами общественного мнения.

«Всё больше людей приходят к пониманию, что дело не только в премьере и министрах. По этой причине отвести от себя народное недовольство у президента не получится: тут нужны более глубинные, в том числе и политические, реформы», — заявил Косанов «Известиям».

Политик обратил внимание, что это уже 10-е правительство за почти 28-летнее президентство Назарбаева и его отставка практически никак не отразилась на экономике страны. Так, по данным информационно-аналитического центра «Альпари», основной казахстанский индекс KASE никак не отреагировал на произошедшее, прибавив 0,6% (2381,9 пунктов).

21 февраля президент Казахстана впервые в истории страны воспользовался 70 статьей Конституции и отправил правительство в отставку, из-за того что оно «не справлялось со своими обязанностями в должной мере». Уже 25 февраля Назарбаев подписал указ о новом составе кабинета министров. Премьер-министром страны был назначен Аскар Мамин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 26 февраля.

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