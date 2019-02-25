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Главы МИДа, МВД, Минобороны и Минэнерго Казахстана остались в правительстве

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Фото: akorda.kz
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новом составе правительства, согласно которому свои посты в кабмине сохранили главы МИДа, МВД, Минобороны и Минэнерго. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с п. 3 ст. 44 конституции республики Казахстан постановляю назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел республики Казахстан», — говорится в документе.

Кроме того, на должности министра внутренних дел остался Ерлан Тургумбаев, пост министра обороны сохранил Нурлан Ермекбаев, пост министра энергетики — Канат Бозумбаев.

Согласно законодательству, структуру правительства Казахстана определяет президент республики по представлению премьер-министра. Также по его представлению, внесенному после консультаций с нижней палатой парламента — мажилисом, глава государства назначает членов правительства. При этом глав МИДа, МВД и Минобороны президент выбирает самостоятельно.

Ранее в этот же день Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина премьер-министром страны. 21 февраля он подписал указ об отставке правительства республики. По его словам, оно не справлялось со своими обязанностями в должной мере.

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