Тенге и ныне там: экономика Казахстана не заметила смену министров

Перестановки в правительстве никак не сказались на экономике Казахстана. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, несмотря на уход министров и назначение нового кабинета, кардинальных перемен в политике и экономическом курсе республики и уж тем более отставки Нурсултана Назарбаева пока прогнозировать не стоит. Президент страны 21 февраля впервые в истории воспользовался 70-й статьей конституции и сам отправил всё правительство республики в отставку.

Гнева меньше не стало

Как заявил «Известиям» один из основателей оппозиционного политического объединения «Новый Казахстан», бывший пресс-секретарь правительства республики Амиржан Косанов, отставка кабмина и назначение нового практически никак не отразились на экономической и инвестиционной среде государства.

— Статус правительства у нас не на таком уровне, чтобы сразу же влиять на экономические показатели или биржевые котировки, — пояснил политик.

Его слова подтверждает и динамика основного казахстанского биржевого индекса KASE, который практически не отреагировал на отставку правительства. Снизившись в пятницу на 0,22% (2362,49 пункта) индекс KASE 25 февраля вырос на 0,55% (2375,50 пункта). Бивалютная корзина также слабо отреагировала на политическую рокировку, пара доллар-евро не вышла за пределы своего торгового диапазона, который сформировался в течение последних двух недель.

Хотя Казахстан и закончил прошлый год с ростом ВВП, этого, видимо, оказалось недостаточно для сохранения министрами своих постов, сказал «Известиям» заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, смена правительства вряд ли отразится на экономике страны.

— Думаю, что в отставке больше политических причин, нежели экономических. Поэтому не стоит ждать серьезных перемен в экономике. Рокировка носит технический характер, нежели означает радикальные изменения, — отметил экономист.

Между тем Амиржан Косанов считает, что основные причины кроются в недовольстве части населения нынешней социальной ситуацией в Казахстане.

— Идет радикализация гражданского поля. Не традиционные партии и политики, а многодетные матери, обделенные дольщики и другие наименее защищенные категории населения становятся драйверами оппозиционных настроений, лидерами общественного мнения. И в такой ситуации отставка правительства может стать поводом для снятия напряженности, — пояснил Амиржан Косанов.

В то же самое время общество стало зрелым и давно поняло, что периодические отставки кабмина (а за годы нахождения у власти президента Назарбаева это уже 10-е правительство) ситуации в стране не меняют, добавил он.

— Всё больше людей приходят к пониманию, что дело не только в премьере и министрах. Тут нужны более глубинные, в том числе и политические, реформы, — заявил Амиржан Косанов.

Социальная напряженность в Казахстане стала особенно заметна после прошлогоднего убийства в центре Алма-Аты олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена. Резонансное дело вызвало рост недовольства работой правоохранительных органов — один из убийц за неделю до совершения преступления был пойман в Астане на краже автозеркал, но был отпущен еще до суда.

Позже стало известно, что в момент нападения на спортсмена мимо проезжали двое полицейских, которые не вмешались, решив, что молодые люди просто веселятся. Общественность требовала отставки действовавшего главы МВД республики Калмуханбета Касымова, но за него лично вступился елбасы (официальный титул главы государства), назвав его порядочным человеком и самым опытным полицейским в стране.

Еще одним триггером возмущения стал пожар, который произошел в начале февраля на окраине Астаны. Тогда погибли пять сестер в возрасте от года до 13 лет. Родители девочек работали в ночную смену и оставили детей одних. После этого случая по всей стране прошли митинги с требованиями повышения социальных выплат многодетным семьям и матерям. Позднее требования стали звучать жестче — началась кампания за отставку министра труда и социальной защиты Мадины Абылкасымовой. Возможно, критикуя кабмин за то, что тот перестал отзываться на глас простого народа, Назарбаев имел в виду именно ее ведомство.

Слишком много проколов

Нурсултан Назарбаев 21 февраля, по сути, впервые в современной истории Казахстана сам уволил всех министров за плохую работу — обычно это делал премьер-министр, а президент только утверждал. Впрочем, судьба правительства решилась гораздо раньше — еще 30 января на расширенном заседании кабинета министров казахстанский лидер достаточно нелестно отозвался о работе правительства. «Вы просто трусы, а не правительство и не министры! У вас руки и колени дрожат», — заявил тогда президент.

Как пояснил «Известиям» политолог, экс-директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Булат Султанов, гнев елбасы вполне оправдан — ушедшее правительство и его реформы не пользовались поддержкой населения.

— Было слишком много проколов. Да, принимались правильные решения, но эти решения не могли быть выполнены, поэтому и произошла отставка, — заявил эксперт.

Политолог тем не менее заверил, что уход нынешних министров и назначение новых не отразятся на отношениях с Москвой.

— Любое правительство понимает целесообразность сохранения дружеских отношений с Россией, это аксиома, которая не нуждается в доказательствах, — заметил эксперт.

Отставкой и не пахнет

Казахстанский востоковед, директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков признал в беседе с «Известиями», что не считает нынешнюю отставку правительства увертюрой к «отречению» самого Назарбаева и проведению досрочных президентских выборов.

Вероятность такого развития событий стала всерьез обсуждаться после того, как неделю назад елбасы попросил Конституционный суд республики растолковать ему статью о смене власти в стране. Сам глава государства поспешил успокоить общественность, заявив, что «это абсолютно рутинный вопрос».

— Сообщения о его отставке относятся к разряду домыслов, — пояснил Султан Акимбеков. — Есть только официальное заявление президента по данному поводу, что выборы пройдут в 2020 году, как и положено.

Эксперт также отметил, что назначение на пост премьера в новом правительстве первого вице-премьера Аскара Мамина было логичным, поскольку тот «заметная фигура в правительстве и сильный управленец».

Аскар Мамин ранее занимал пост мэра Астаны, руководителя казахстанского аналога российской РЖД — «Казахстанских железных дорог». Он также является председателем российско-казахстанской межправительственной комиссии со стороны республики.