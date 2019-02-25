Британии предрекли нехватку продовольствия при выходе из ЕС без сделки

Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, если выйдет из состава Евросоюза без заключения сделки с Брюсселем. Об этом предупредил финансовый директор британской компании по переработке и продаже продуктов питания Associated British Foods (ABF) Джон Бейсон.

Как пишет Bloomberg, директор компании — производителя крекеров Ryvita и чая Twinings отметил, что в случае заключения сделки о Brexit мелкие недочеты договора можно будет компенсировать с помощью дополнительных товарных запасов. Однако выход из ЕС без сделки, по его словам, принесет Британии «сильный обвал и ужасные последствия», вплоть до нехватки продовольствия.

Ранее, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз отложила финальное голосования по сделке о Brexit. Этот документ будет повторно вынесен на рассмотрение парламентариев 12 марта. В случае если соглашение не будет одобрено, ЕС попросят об отсрочке.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Вопрос ирландской границы является главным камнем преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза. На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.