Британские министры потребовали от Мэй отложить дату Brexit

Четыре британских министра призвали главу правительства Великобритании Терезу Мэй отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки, написала 20 февраля газета The Sun.

С этим требованием выступили министр труда и пенсий Эмбер Радд, глава Минюста Дэвид Гок, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. Они призвали продлить срок статьи 50 Договора о ЕС, которая регламентирует процесс выхода из сообщества.

По словам политиков, в случае отказа Мэй они и еще 20 членов правительства на следующей неделе поддержат инициативу о передаче вопроса переноса срока Brexit на рассмотрение парламента.

«Либо она отметает вариант (выхода Великобритании из состава Евросоюза. — Ред.) без сделки, расширяя статью 50, либо ей придется уволить многих из нас и всё равно потерпеть поражение», — сказал один из министров в интервью газете.

27 февраля в палате общин состоится голосование по поправке к закону о Brexit, предложенной депутатом лейбористской партии Иветт Купер и депутатом консервативной партии Оливером Летуином. Если инициативу поддержат обе палаты парламента, она вступит в силу.

В этом случае 13 марта, если палата общин по-прежнему не одобрит соглашение с Евросоюзом, депутаты получат право проголосовать, должно ли королевство выйти из ЕС без сделки, а также необходим ли перенос сроков Brexit, передает ТАСС. При этом новую дату должен будет определить кабинет министров.

По словам Купер, цель поправки — не допустить ситуации, когда окончательное решение по Brexit будет приниматься меньше, чем за две недели до 29 марта, на которое назначен официальный выход из Европейского союза. Отмечается, что, затягивая переговоры и ожидая уступок от Палаты общин или от ЕС, кабинет Мэй рискует покинуть сообщество без сделки. Это обернется крайне негативными последствиями для экономики Соединенного Королевства.

18 февраля сразу семь депутатов британского парламента объявили о своем уходе из Лейбористской партии. Одной из причин, по их словам, стало то, что лидер партии Джереми Корбин позволяет Лондону осуществить Brexit.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.