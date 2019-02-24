Москалькова рассказала о нарушении прав россиян в украинских тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова продолжает получать обращения от граждан России, которые содержатся под стражей на Украине и нуждаются в помощи. В настоящий момент в данном списке 69 человек, в основном гражданские активисты и уроженцы Крыма.

«У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи», — рассказала омбудсмен «Известиям».

Она также отметила, что в России рассчитывают на гуманное отношение к своим гражданам в местах содержания на Украине, и привела в качестве примера медицинское обследование украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, — его провели в гражданских клиниках, а не в медблоке следственного изолятора.

В конце декабря 2018 года стало известно, что всего за прошедший год к Москальковой обратились почти 600 человек, большая часть из них (181 заявление) заключенные на Украине. В основном жалобы касаются условий содержания в изоляторах и тюрьмах, а также вопросов дознания и предварительного следствия, пересмотра приговоров и сроков нахождения под стражей.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 февраля.