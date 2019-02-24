Отец Децла опубликовал архивное фото с умершим сыном

Продюсер Александр Толмацкий опубликовал в Instagram архивное фото со своим сыном Кириллом, известным под псевдонимом Децл. Снимок был сделан в 1996 году, тогда рэперу было 13 лет.

«Кто бы мог подумать, что через три года он начнет не по-детски зажигать на стадионах по всей стране», — писали Толмацкому в комментариях.

Децл (Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

Кирилл и Александр Толмацкие не общались около 15 лет. По одной из версий, причиной этого стало то, что Толмацкий-старший ушел из семьи к молодой любовнице. У мамы рэпера Ирины другая версия конфликта: якобы отец относился к сыну как к источнику дохода и всячески пытался монетизировать его популярность.