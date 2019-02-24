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Отец Децла опубликовал архивное фото с умершим сыном

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Фото: instagram.com/Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)
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Продюсер Александр Толмацкий опубликовал в Instagram архивное фото со своим сыном Кириллом, известным под псевдонимом Децл. Снимок был сделан в 1996 году, тогда рэперу было 13 лет.

Опубликован новый посмертный клип Децла

«Кто бы мог подумать, что через три года он начнет не по-детски зажигать на стадионах по всей стране», — писали Толмацкому в комментариях.

Децл (Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

Кирилл и Александр Толмацкие не общались около 15 лет. По одной из версий, причиной этого стало то, что Толмацкий-старший ушел из семьи к молодой любовнице. У мамы рэпера Ирины другая версия конфликта: якобы отец относился к сыну как к источнику дохода и всячески пытался монетизировать его популярность.

децл
Кирилл Толмацкий взошел на хип-хоп сцену в начале 2000-х, музыкант стал одновременно и основоположником отечественного рэп-движения, и наиболее яркой звездой
Кирилл Толмацкий взошел на хип-хоп-сцену в начале 2000-х, музыкант стал одновременно и основоположником отечественного рэп-движения, и наиболее яркой звездой
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
децл
Далеко не последнюю роль в становлении будущей звезды сыграли: отец рэпера — Александр Толмацкий — на тот момент известный музыкальный продюсер, и сосед по общаге в одном из швейарских ВУЗов — сын президента Замбии
Далеко не последнюю роль в становлении будущей звезды сыграли отец рэпера — Александр Толмацкий, на тот момент известный музыкальный продюсер, — и сосед по общаге в одном из швейцарских вузов — сын президента Замбии
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
децл
Первое выступление Децла прошло в рамках молодежного фестиваля Adidas Street Ball Challenge. Несмотря на странноватую одежду на несколько размеров больше и дреды на голове, публика довольно тепло встретила молодого музыканта
Первое выступление Децла прошло в рамках молодежного фестиваля Adidas Street Ball Challenge. Несмотря на странноватую одежду на несколько размеров больше и дреды на голове, публика довольно тепло встретила молодого музыканта
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
децл
В 1999 году фото Кирилла Толмацкого появилось на обложке популярного в молодежной среде журнала «Птюч», и с этого момента число поклонников рэпера стало расти в геометрической прогрессии. Молодые люди разделились на два лагеря: тех, кому Децл нравился, и тех, кто его ненавидел, но равнодушных — не было
В 1999 году фото Кирилла Толмацкого появилось на обложке популярного в молодежной среде журнала «Птюч», и с этого момента число поклонников рэпера стало расти в геометрической прогрессии. Молодые люди разделились на два лагеря: тех, кому Децл нравился, и тех, кто его ненавидел, но равнодушных не было
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
децл
Дебютный альбом с провокационным названием «КТО? Ты» был записан в 2000-м, многие из песен сольника сразу же стали хитами
Дебютный альбом с провокационным названием «КТО? Ты» был записан в 2000-м, многие из песен сольника сразу же стали хитами
Фото: flickr.com/Alexander Plushev
децл
Первая пластинка разошлась миллионным тиражом. В 2001 году музыкант записал новый альбом под названием «Уличный Боец». Он также стал невероятно удачным, принеся Децлу множество музыкальных наград, а также самым скандальным в творческой биографии исполнителя. Песни с этого диска, продюсерами которого выступили известные в хип-хоп среде музыканты Шеff и Лигалайз, впервые затронули интернациональные проблемы и коснулись людей из разных классов и социальных слоев
Первая пластинка разошлась миллионным тиражом. В 2001 году музыкант записал новый альбом под названием «Уличный боец». Он также стал невероятно удачным, принеся Децлу множество музыкальных наград, а также самым скандальным в творческой биографии исполнителя. Песни с этого диска, продюсерами которого выступили известные в хип-хоп-среде музыканты Шеff и Лигалайз, впервые затронули интернациональные проблемы и коснулись людей из разных классов и социальных слоев
Фото: Global Look Press/Gennadii Usoev/Russian Look
децл
После конфликта с отцом в 2002 году популярность на долгие годы покинула Децла. Вернуться на сцену ему удалось лишь в 2008, когда музыкант записал новую пластинку «Mos Vegas 2012»
После конфликта с отцом в 2002 году популярность на долгие годы покинула Децла. Вернуться на сцену ему удалось лишь в 2008-м, когда музыкант записал новую пластинку Mos Vegas 2012
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
децл
Последнюю пластинку рэпер выпустил в 2018 году, она стала симбиозом фанка, самбы, регги, и легкомысленного речитатива. В этом направлении исполнитель и продолжил развивать свое творчество
Последнюю пластинку рэпер выпустил в 2018 году, она стала симбиозом фанка, самбы, регги и легкомысленного речитатива. В этом направлении исполнитель и продолжил развивать свое творчество
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
децл
3 февраля 2019 года Продюсер Алексей Толмацкий на своей странице в Facebook сообщил о скоропостижной смерти сына. Рэперу стало плохо после выступления на концерте в Ижевске. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. У Децла остались жена, бывшая модель из Нижнего Новгорода Юлия Киселева и 13-летний сын Антоний
3 февраля 2019 года продюсер Александр Толмацкий на своей странице в Facebook сообщил о скоропостижной смерти сына. Рэперу стало плохо после выступления на концерте в Ижевске. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. У Децла остались жена — бывшая модель из Нижнего Новгорода Юлия Киселева — и 13-летний сын Антоний
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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