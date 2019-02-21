Опубликован новый посмертный клип Децла

В сети появился еще один посмертный клип рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Видео было опубликовано на сайте YouTube.

Совместная с рэпером Marrell песня под названием Dope вышла еще в 2014 году в составе альбома «MXXXIII (10:33)». Клип снимали в том же году. По словам Marrell, Кирилл делал большие ставки на эту композицию, но когда она вышла на его альбоме, «люди ее проигнорировали». Видеоклип не публиковался в том числе из-за недоснятых кадров, передает телеканал «360».

«Но когда Кирилла не стало, все его альбомы подлетели в iTunes и заняли все позиции в первой десятке. Фанаты Кирилла начали атаковать меня комментариями и сообщениями, мол, где же клип, они прямо требовали его», — рассказал Marrell. Исполнитель отметил, что составил видео из записей, которые смог достать.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.