Власти Ижевска отреагировали на идею увековечить память Децла

Мэрия Ижевска отреагировала на идею увековечить память рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) в виде мемориальной таблички или мемориала. Об этом 18 февраля сообщило агентство «РИА Новости».

Власти столицы Удмуртии завили, что подобная инициатива к ним пока не поступала. Они также добавили, что если такое предложение поступит, то для его осуществления есть определенный порядок и требования.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скоропостижно скончался в возрасте 35 лет после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.