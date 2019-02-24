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В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей

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Фото: youtube.com
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В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей. Об этом 24 февраля рассказали агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

Третьекурсник одного из столичных вузов обратился в полицию накануне вечером. По его словам, инцидент произошел в одном из заведений, расположенных в здании по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1. Учащийся заявил о пропаже золотых часов Portugieser Yacht Chrono, ювелирных изделий, мобильного телефона и $500 (свыше 32 тыс. рублей).

По сведениям правоохранительных органов, общая стоимость ущерба составила более 1 млн 803 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ о краже в особо крупном размере.

В июле прошлого года стало известно, что в Москве неизвестный похитил у студента-второкурсника деньги и драгоценности на сумму более 5,5 млн рублей. Молодой человек оставил их в шкафчике раздевалки фитнес-центра.

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