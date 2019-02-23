Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев

Украинский президент Петр Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля. По его словам, именно так меняется Украина.

«Я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — сказал Порошенко во время выступления во Львове, передает NewsOne.

Он отметил, что изменения в жизни страны состоят из маленьких частей, которые формируют «новую Украину».

День защитника Отечества был учрежден в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине Красной армии. Порошенко подписал указ об отмене празднования в 2015 году.

Праздник отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство российских мужчин на 23 февраля мечтают получить в подарок туристическую путевку, автомобиль, билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане.