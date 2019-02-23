Порошенко пообещал скоростной интернет в каждом селе Украины

В ближайшие пять лет в каждом селе Украины появится скоростной интернет. Такое заявление в субботу, 23 февраля, сделал президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионального развития во Львове.

«Интернет в следующие пять лет должен быть везде, где есть электричество, — широкополосный, скоростной, в каждом селе», — цитирует его «РИА Новости».

Украинский лидер подчеркнул, что этого вполне возможно достичь, просто прежде никто не ставил перед собой такую цель. Порошенко также анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

30 марта 2018 года украинские операторы запустили в более чем 20 городах страны мобильную связь стандарта 4G. В 2018 году власти страны в два этапа провели конкурс по распределению лицензий на частотные ресурсы 4G. В ходе торгов были разыграны многомиллионные лоты.