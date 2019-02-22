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Минтруд раскрыл расходы на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь 2019 года на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами составят 13,5 млрд  рублей. Об этом в пятницу, 22 февраля,  рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Он напомнил, что ведомство подготовило проект указа президента России об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Проект документа был направлен на согласование в профильные ведомства. 

«Повышение произойдет с 1 июля этого года», — добавил Топилин, которого цитирует «РИА Новости»

С такой инициативой в послании Федеральному собранию 20 февраля выступил президент России Владимир Путин. Согласно данным Федерального реестра инвалидов, в России проживают около 670 тыс. детей с инвалидностью.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что увеличение пособия станет «существенным подспорьем» для семей. Кроме того, она призвала власти регионов повысить внимание «к улучшению жизни семей с детьми-инвалидами».

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