В России предложили ввести понятие ментальной инвалидности

Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев предложил законодательно закрепить понятие ментальной инвалидности. Об этом он сказал в пятницу, 15 февраля, на площадке «Социальная инклюзия лиц с ментальной инвалидностью: «Люди как люди» Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Нам необходимо закрепить понятие ментальной инвалидности, которая бы четко определила эту категорию», — сказал Лекарев, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что среди людей в данной категории есть люди с совершенно различными особенностями, что тоже следует учитывать при предоставлении услуг. Лекарев также добавил, что законопроекты о реформировании психоневрологических интернатов будут подготовлены в 2019 году и приняты через год.

В понятие ментальной инвалидности входит целый спектр нарушений умственного и психического развития: шизофрения, эпилепсия, аутизм, дефекты речи, умственная отсталость, органические поражения ЦНС, генетические заболевания, клиническая депрессия, деменция и многое другое.

3 декабря прошлого года министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что детям с ограничениями по здоровью нужно с раннего возраста прививать навыки самостоятельной жизни. Он также добавил, что с 2020 года российские телеканалы будут обязаны сопровождать не менее 5% программ субтитрами. Это станет условием получения лицензии на вещание.