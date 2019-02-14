Женщине пришлось купить 11 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов
Более 60 тыс. рублей за короткий перелет пришлось собирать родственникам. Следователи проверяют авиакомпанию Utair, заставившую мать двоих детей-инвалидов оплатить 12 мест.
Из Кургана, где мальчикам сделали операции, они возвращались в Москву. Самостоятельно ходить не могли, нужны были специальные носилки, которые заняли 9 мест. Еще два кресла понадобились для ребенка с загипсованной ногой.
Utair: авиакомпанию никто не предупредил, именно поэтому билеты пришлось выкупать. Адвокат: если пассажирке удастся выиграть суд, перевозчика могут оштрафовать.
Более 60 тыс. рублей за короткий перелет пришлось собирать родственникам. Следователи проверяют авиакомпанию Utair, заставившую мать двоих детей-инвалидов оплатить 12 мест.
Из Кургана, где мальчикам сделали операции, они возвращались в Москву. Самостоятельно ходить не могли, нужны были специальные носилки, которые заняли 9 мест. Еще два кресла понадобились для ребенка с загипсованной ногой.
Utair: авиакомпанию никто не предупредил, именно поэтому билеты пришлось выкупать. Адвокат: если пассажирке удастся выиграть суд, перевозчика могут оштрафовать.