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Женщине пришлось купить 11 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов

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Более 60 тыс. рублей за короткий перелет пришлось собирать родственникам. Следователи проверяют авиакомпанию Utair, заставившую мать двоих детей-инвалидов оплатить 12 мест. 

Из Кургана, где мальчикам сделали операции, они возвращались в Москву. Самостоятельно ходить не могли, нужны были специальные носилки, которые заняли 9 мест. Еще два кресла понадобились для ребенка с загипсованной ногой. 

Utair: авиакомпанию никто не предупредил, именно поэтому билеты пришлось выкупать. Адвокат: если пассажирке удастся выиграть суд, перевозчика могут оштрафовать. 




 

 

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