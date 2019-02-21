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Мара Багдасарян продолжает получать штрафы за нарушение ПДД

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, которую пожизненно лишили водительских прав, продолжает получать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом 21 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что нарушительница не только игнорирует ПДД, но и не выплачивает штрафы. В частности, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, она не оплатила парковку на 2,5 тыс. рублей от 8 сентября 2018 года. Исполнительное производство по задолженности возбуждено 28 января 2019 года.

Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelandewagen. Участники инцидента за неповиновение полиции были приговорены к общественным работам и административным арестам. С ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания.

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