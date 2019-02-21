Появилось видео пьяного дебоша звезды «Солдатов» Абдулова

В Сети появилось видео со звездой российских сериалов Виталием Абдуловым, который накануне стал участником конфликта в одном из жилых домов в центре Москвы.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что артист сидит в подъезде напротив одной из квартир и угрожает кому-то по телефону. По некоторым данным, Абдулов находился в нетрезвом состоянии.

«Я знаю, кто снимает квартиру. Я знаю, кто сейчас сдает квартиру. Я сейчас всё знаю! Завтра тут будет все ихнее СССР!» — говорит звезда.

«СССР не существует с 1991 года», — напоминает артисту снимающий его человек.

«Ты что, думаешь, я шучу, да, блин?!» — агрессивно отвечает Абдулов и подходит к своему собеседнику.

Информация о том, что артист стал участником конфликта, появилась 20 февраля. Очевидец дебоша рассказал, что ночью Абдулов пытался ворваться в квартиру на последнем этаже дома. Звезда сериалов стучал в дверь и говорил: «Ты знаешь, кто я?»; «Да ты не с тем связался». Кроме этого, Абдулов что-то говорил про проституцию.

По некоторой информации, конфликт мог произойти из-за девушки, которая поселилась в доме недавно и понравилась артисту. Предположительно, он рвался в квартиру именно к ней.

Также известно, что ночью Абдулов обратился в больницу за медпомощью. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы.

Сам актер после происшествия утверждает, что у него всё в порядке. Его пиар-директор Мила Соловьева заявила, что конфликт действительно был, но к настоящему моменту уже исчерпан.

Виталий Абдулов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кадетство», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Маргоша».