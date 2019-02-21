Вышел ремейк культового клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s

Крупнейшая телекоммуникационная компания Бельгии Telenet сделала ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на песню Freestyler. Ролик размещен на официальном канале организации в YouTube.

«Freestyler! Оригинальный видеоклип MC Bomfunk получает обновление, которого он заслуживает спустя 20 лет», — сказано в подписи к видео.

Сюжет клипа остался неизменным, частично поменялся лишь актерский состав. Так, один из участников коллектива, финский актер Рэймонд Ибэнк, как и 20 лет назад, сыграл роль ироничного наблюдателя.

«Русские больше всех фанатеют от этой песни, потому как все школьные чаепития были под эту песню. Кстати, я такой старый :(﻿», — посетовал один из комментаторов клипа.

За три дня ремейк набрал более 220 тыс. просмотров.

Ранее в феврале певица Ариана Гранде повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles. Сразу три песни американской певицы заняли первые места в рейтинге 100 самых популярных композиций недели в США по версии журнала Billboard.