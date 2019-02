Певица Ариана Гранде повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles

Сразу три композиции американской певицы Арианы Гранде заняли первые места в рейтинге 100 самых популярных композиций недели в США по версии журнала Billboard. Таким образом, 25-летняя артистка побила рекорд легендарной британской группы The Beatles, державшийся с 1964 года.

Возглавил список хит Гранде «7 Rings», записанный после расставания певицы с женихом Питом Дэвидсоном.

На втором месте оказалась композиция Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

Замкнула тройку Billboard песня Thank U, Next, клип на которую сразу после своего выхода обвалил YouTube из-за огромного количества желающих его посмотреть.

55 лет назад топ-3 рейтинга Billboard на протяжении пяти недель возглавляли три композиции ливерпульской четверки — Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. До сих пор это достижение никто не мог повторить.

11 февраля сообщалось, что Ариана Гранде получила премию Grammy. Ее пластинка Sweetener была признана лучшим вокальным поп-альбомом.