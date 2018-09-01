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В сети высмеяли уставившегося на Ариану Гранде Клинтона

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Фото: twitter.com/TimRunsHisMouth
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Пользователи соцсетей высмеяли поведение экс-президента США Билла Клинтона на похоронах американской соул-певицы Ареты Франклин.

На траурной церемонии в числе прочих артистов выступила Ариана Гранде. Экс-президент США, сидевший позади певицы, во время выступления пристально разглядывал Гранде в коротком платье. Приоткрыв рот, он завороженно смотрел на фигуру певицы.

Видео с реакцией Клинтона распространилось в Сети и вызвало у пользователей соцсетей волну негодования. Многие сочли подобное поведение неприемлемым, а также отметили, что другие исполнители не вызвали у политика столь бурных эмоций.

«Омерзительно. Только посмотрите, как Билл Клинтон разглядывает Ариану Гранде, и постарайтесь, чтобы вас не вырвало», — написал один из пользователей Twitter. 

Церемония прощания с Франклин прошла 31 августа в Детройте. В зале, рассчитанном на 4 тыс. посадочных мест, был установлен позолоченный гроб, а певицу облачили в золотое платье и туфли. В процессии в память о «королеве соула» приняли участие более сотни автомобилей марки Cadillac нежно-розового цвета.

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