Песков прокомментировал публикацию записей переговоров Клинтона и Ельцина

Публикация стенограмм телефонных переговоров в 1999 году между первым президентом РФ Борисом Ельциным и 42-м президентом США Биллом Клинтоном, не согласовывалась с Кремлем. Об этом на брифинге 31 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этих телефонных разговорах, которые опубликовали в Соединенных Штатах, шла речь о выборе Владимира Путина преемником действующего главы государства.

«Не согласовывали, консультации не проводились. Существует практика рассекречивания записей бесед. Она не всегда подлежит рассекречиванию», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что по общемировой практике слова действующих политиков не рассекречиваются.

31 августа на сайте библиотеки Клинтона появились расшифровки телефонных переговоров. Как следует из записей, во время беседы 8 сентября в 1999 года глава государства лично рассказал американскому коллеге о выборе своим преемником Путина. Ельцин отметил, что долго думал на тем, кто может в 2000 году возглавить страну, и выразил уверенность, что россияне поддержат нового лидера.