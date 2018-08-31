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Лидеры РФ и США могут провести три встречи до конца года

В Кремле не исключили возможности проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции, Сингапуре и Аргентине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут трижды побеседовать на различных международных мероприятиях до конца текущего года. Речь идет о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил настрой российской стороны на организацию российско-американских переговоров на различных международных площадках и не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

— Всё зависит от взаимности, — уточнил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о возможности встреч Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции, Сингапуре и Аргентине.

11 ноября во Франции будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, куда приглашены лидеры стран — участниц конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ, визит Владимира Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой, прорабатывается.

В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Дональда Трампа, и Владимира Путина. Ранее «Известия» сообщали, что в планах российского президента есть поездка на это мероприятие.

Кроме того, в конце ноября — начале декабря в аргентинском Буэнос-Айресе состоится встреча глав государств «большой двадцатки», в которой традиционно участвуют президенты РФ и США.

В 2018 году Владимир Путин и Дональд Трамп встречались только один раз — 16 июля полноценные переговоры двух лидеров состоялись в Финляндии. По итогам беседы в Хельсинки главы государств заявили о возможности организации новых встреч на различных международных площадках. В прошлом году полноценная встреча президентов состоялась в начале июля в немецком Гамбурге на саммите «большой двадцатки». В ноябре 2017 года во вьетнамском Дананге на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стороны не смогли согласовать организацию полноформатных переговоров, но Владимир Путин и Дональд Трамп смогли побеседовать в ходе форума.

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