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Песков ответил на вопрос о возможной отставке Матвиенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном уходе председателя Совфеда Валентины Матвиенко. По его словам, с данной темой лучше обращаться к авторам статей, которые об этом сообщали.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — сказал Песков журналистам в четверг, 30 августа.

29 августа СМИ сообщили о том, что Матвиенко может покинуть свой пост. Причиной этого называли возраст политика, а не какие-то претензии к ее работе. 

В апреле Матвиенко исполнилось 69 лет. Она возглавляет Совет Федерации с 2011 года.

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