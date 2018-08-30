Песков ответил на вопрос о возможной отставке Матвиенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном уходе председателя Совфеда Валентины Матвиенко. По его словам, с данной темой лучше обращаться к авторам статей, которые об этом сообщали.

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — сказал Песков журналистам в четверг, 30 августа.

29 августа СМИ сообщили о том, что Матвиенко может покинуть свой пост. Причиной этого называли возраст политика, а не какие-то претензии к ее работе.

В апреле Матвиенко исполнилось 69 лет. Она возглавляет Совет Федерации с 2011 года.