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Шевчук презентует «армагеддонистый» видеоклип

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук представит сразу два новых видеоклипа, один из которых будет представлять собой экранизацию песни «Мертвый человек» из альбома «Галя, ходи». Об этом музыкант рассказал НСН 20 февраля.

«Это будет армагеддонистый, антивоенный, антитоталитарный мультик. Мы пробуем что-то новое: сегодня — анимация, завтра может быть еще что-то. Мы делаем это не ради лайков, просто нам всегда было интересно работать над видео. Просто пробуем разные стили», — отметил исполнитель.

Второе видео снимут на абсолютно новую, недавно написанную композицию «В постели». По словам Шевчука, над клипом будет работать режиссер ролика «Любовь не пропала».

Шевчук также признался, что в январе этого года написал 10 новых песен, поэтому новый альбом может выйти уже в ближайшее время.

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