Появились подробности конфликта с участием Абдулова

Появились подробности конфликта с участием российского актера Виталия Абдулова, который произошел минувшей ночью в подъезде одного из домов на севере Москвы.

Как стало известно РЕН ТВ, потасовка могла произойти из-за девушки. По некоторым данным, в доме, где проживает артист, поселилась молодая особа. Она понравилась Абдулову. В ночь на 20 февраля, в районе полуночи, он, будучи пьяным, начал звонить в квартиру к девушке. Диалог не сложился, тем более что в гостях у «объекта страсти» Абдулова находился ее молодой человек.

Соседка решила вызвать полицию. По приезде стражей порядка актер сообщил им, что девушка устроила в своей квартире притон. Правоохранители проверили ее квартиру и ничего там не обнаружили.

Абдулова доставили в полицейский отдел для разбирательства. Заявление он писать не стал и снова отправился к девушке, которая вызвала правоохранителей. Культурного деятеля вновь привезли в отделение, где он пожаловался на плохое самочувствие. В больнице ему диагностировали ушибы мягких тканей головы.

На представленном телеканалом видео с камер наблюдения видно, как Абдулов спорит с сотрудником полиции и ведет себя агрессивно. Проводится проверка.

Позже одна из соседок артиста рассказала РЕН ТВ, что драки не было и он испортил ей день рождения. Телеканал не исключает, что именно этой девушке актер пытался рассказать о своих чувствах.

Между тем пиар-директор звезды российских сериалов Мила Соловьева заявила, что конфликт действительно был, но к настоящему моменту уже исчерпан.

Виталий Абдулов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кадетство», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Маргоша».