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Появились подробности конфликта с участием Абдулова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Появились подробности конфликта с участием российского актера Виталия Абдулова, который произошел минувшей ночью в подъезде одного из домов на севере Москвы. 

Как стало известно РЕН ТВ, потасовка могла произойти из-за девушки. По некоторым данным, в доме, где проживает артист, поселилась молодая особа. Она понравилась Абдулову. В ночь на 20 февраля, в районе полуночи, он, будучи пьяным, начал звонить в квартиру к девушке. Диалог не сложился, тем более что в гостях у «объекта страсти» Абдулова находился ее молодой человек. 

Соседка решила вызвать полицию. По приезде стражей порядка актер сообщил им, что девушка устроила в своей квартире притон. Правоохранители проверили ее квартиру и ничего там не обнаружили. 

Абдулова доставили в полицейский отдел для разбирательства. Заявление он писать не стал и снова отправился к девушке, которая вызвала правоохранителей. Культурного деятеля вновь привезли в отделение, где он пожаловался на плохое самочувствие. В больнице ему диагностировали ушибы мягких тканей головы. 

На представленном телеканалом видео с камер наблюдения видно, как Абдулов спорит с сотрудником полиции и ведет себя агрессивно. Проводится проверка.

Позже одна из соседок артиста рассказала РЕН ТВ, что драки не было и он испортил ей день рождения. Телеканал не исключает, что именно этой девушке актер пытался рассказать о своих чувствах.

Между тем пиар-директор звезды российских сериалов Мила Соловьева заявила, что конфликт действительно был, но к настоящему моменту уже исчерпан.

Виталий Абдулов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кадетство», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Маргоша».

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