Песков рассказал о недовольстве Путина выполнением его поручений

Президент России Владимир Путин недоволен затягиванием расследования уголовных дел по экономическим преступлениям. Об этом в четверг, 21 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент действительно недоволен эффективностью в этой сфере», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Стиль и формулировки послания президента, озвученного накануне, «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров», добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что надзорные функции за ходом расследований уголовных дел относятся к компетенции Генпрокуратуры.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин призвал сократить срок содержания под стражей предпринимателей, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Кроме того, речь шла и о том, что бизнес не должен постоянно ощущать риск уголовного и административного преследования.

Путин пояснил, что на одного предпринимателя с развалившимся таким образом бизнесом в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Чтобы добиться стоящих перед Россией целей, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства.