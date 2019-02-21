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Разлив креозота произошел в одном из сел ЕАО

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Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации УФСБ по ЕАО о разливе креозота в селе Аур Смидовичского района области. По предварительным данным, это произошло из-за переполнения дренажными водами заброшенного колодца ливневой канализации. Ранее этот колодец принадлежал Аурскому шпалопропиточному заводу.

Как отмечает ИА EAOMedia, первоначально информация о ЧП появилась в социальных сетях. Там был опубликован видеоролик, автор которого рассказывал, что, по всей видимости, произошел прорыв трубы в колодце, и из нее в реку Большой Ин полился креозот. Местные жители опасаются, что возможна экологическая катастрофа: погибнет рыба в реке, а случившееся пагубно скажется на здоровье людей.

В ближайшее время представители природоохранного ведомства получат результаты анализа проб воды. В зависимости от них будет дана оценка органам местного самоуправления и деятельности нынешнего арендатора территории на предмет соблюдения ими законодательства.

Ранее сообщалось, что в водоохранной зоне Черного моря, в районе Георгиевской балки, зафиксировали незаконную мусорную свалку.

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