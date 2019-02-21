Попытка доставки гумпомощи США в Венесуэлу беспокоит мировое сообщество

Попытка доставки гуманитарной помощи США в Венесуэлу беспокоит и Россию, и ООН.

Об этом рассказал СМИ постпред РФ при организации Василий Небензя. Прибытие иностранной гумпомощи в Венесуэлу ожидается 23 февраля.

Ранее президент Николас Мадуро назвал эту акцию дешёвым шоу олигархии. Власти частично закрыли границы, чтобы помешать США доставить грузы.

Кризис в отношениях стран начался после самопровозглашения оппозиционного представителя Хуана Гуайдо. 23 января он назвал себя врио президента, США признали его лидером.