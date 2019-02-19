Президент США Дональд Трамп выступил с речью о ситуации в Венесуэле. Лидер США заявил, что в республике умирает социализм и возрождается свобода. По словам Трампа, Штаты желают мирного перехода Венесуэлы к демократии. Тем не менее в этой истории американскими властями «рассматриваются все варианты».