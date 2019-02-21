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Российские ретейлеры предупредили о задержках в поставках молочной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Крупные российские ретейлеры предупредили о возможных перебоях в поставках молочных и кисломолочных продуктов. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает в себя торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Дикси». — Ред.) в Министерство экономического развития РФ.

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Причиной изменений может стать приказ Минсельхоза, который начнет действовать с 1 июля. Документ обяжет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты. Мера позволит внести товары в единую систему «Меркурий», отследить путь их производства и избавить рынок от фальсификата.

С прошлого года подобные сведения уже предоставляют производители сырья. При этом происхождение сухого молока зачастую неизвестно. В 2018 году в Роспотребнадзор поступило свыше 5 тыс. жалоб на продукцию, не отвечающую требованиям техрегламентов. Большая часть обращений касалась молочных товаров.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Молоко убежит за документами: ретейлеры предрекают перебои с поставками

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