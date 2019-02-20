Делегация из Сирии посетит Крым

Сирийская делегация поучаствует в торжественных мероприятиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом рассказала «Известиям» советник президента арабской страны Бусейна Шаабан. Информацию о визите делегации САР на полуостров в марте подтвердили и в международном комитете парламента республики.

Кроме того, рассматривается вопрос об участии сирийского лидера Башара Асада в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет в апреле. Одну из сессий мероприятия планируют посвятить сотрудничеству с САР.

По словам постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, российско-сирийские отношения имеют большие перспективы. Стороны уже запланировали совместное открытие торгового дома и судоходной компании.

Торжественные мероприятия по случаю пятилетия со дня присоединения Крыма к России пройдут с 16 по 18 марта. В 2014 году 96% жителей полуострова высказались на референдуме за вхождение региона в состав РФ.

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