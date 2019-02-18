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Из школ Крыма изымут спорный учебник по истории из-за фактов о крымских татарах

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Из школьных и публичных библиотек Крыма изымут учебник по истории полуострова для 10-х классов. Причиной стали приведенные в пособии факты о крымских татарах, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек агентству «РИА Новости» 18 февраля.

Составители учебников представили крымских татар как пособников немецких оккупантов, умолчав при этом о вкладе этого народа в победу СССР в Великой Отечественной войне.

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«Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. <…> Нельзя допускать, чтобы ошибки некоторых людей и обиды прошлого выпячивались краеугольным камнем в исторической памяти крымчан, иначе сформируются разломы в восприятии прошлого», — заявил депутат.

С просьбой убрать пособие из школ к главе республики Сергею Аксенову обратился Совет крымских татар. По словам Бальбека, он уже обсудил этот вопрос с Аксеновым, учебники направят на культурологическую и лингвистическую экспертизы.

Ситуацию также рассмотрят на выездном заседании подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ в крымском регионе при комитете Госдумы по делам национальностей 18 февраля.

С 2019 года в украинские учебники по истории для 11-х классов будут включать информацию о получении томоса об автокефалии церкви. Учителям дадут рекомендации, как правильно освещать данный вопрос.

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