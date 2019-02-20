Путин назвал сроки первых результатов реализации нацпроектов

Результаты реализации национальных проектов станут заметны уже к концу 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, указав на колоссальные средства, направленные на национальные цели.

По словам российского лидера, послание Федеральному посланию было больше сосредоточено на внутренних проблемах РФ. Оно касалось вопросов социальной и экономических сфер.

«Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги — 25 с лишним трлн рублей», — цитирует главу государства 20 февраля ТАСС.

Ранее в среду глава минфина Антон Силуанов отметил, что дополнительные расходы российского бюджета на выполнение поручений президента РФ, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, составят ежегодно от 100 до 120 млрд рублей.

Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский лидер.