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Путин назвал сроки первых результатов реализации нацпроектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Результаты реализации национальных проектов станут заметны уже к концу 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, указав на колоссальные средства, направленные на национальные цели.

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По словам российского лидера, послание Федеральному посланию было больше сосредоточено на внутренних проблемах РФ. Оно касалось вопросов социальной и экономических сфер.

«Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги — 25 с лишним трлн рублей», — цитирует главу государства 20 февраля ТАСС.

Ранее в среду глава минфина Антон Силуанов отметил, что дополнительные расходы российского бюджета на выполнение поручений президента РФ, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, составят ежегодно от 100 до 120 млрд рублей.

Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский лидер.

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