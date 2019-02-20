Критерии по признанию домов аварийными уточнят до конца 2019 года

Критерии, по которым дома будут признавать аварийными, уточнят до конца 2019 года. Это следует из паспорта национального проекта «Жилье и городская среда». Документ опубликован в среду, 20 февраля, на сайте правительства РФ.

Разработкой критериев занимается Минстрой России, в частности, к ним относятся аварийное техническое состояние несущих конструкций или здания в целом, наличие кренов. Аварийные дома будут подлежать сносу или реконструкции, передает ТАСС. Кроме того, здания с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предложено относить к ветхим. В настоящий момент такое понятие в российском законодательстве отсутствует.

К ключевым задачам национального проекта «Жилье и городская среда» относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. До 2024 года планируется расселение 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.

12 февраля президент России Владимир Путин заявил, что строительные нормы и регламенты нуждаются в модернизации, а также поддержал идею внести изменения, позволяющие пересмотреть модели жилой застройки. Российский лидер одобрил и возрождение жилищно-строительных кооперативов.