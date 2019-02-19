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В Минстрое назвали источник финансирования для ремонта ветхих домов

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Ремонт жилых домов, которые получат статус ветхих, будет производиться за счет программы капитального ремонта, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

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В декабре 2018 года Минстрой предложил законодательно разграничить ветхое и аварийное жилье. Ветхим предлагается признавать дома с ограниченно работоспособным техническим состоянием строительных конструкций. Аварийным будет считаться жилье, в котором существует вероятность обрушения.

В ведомстве полагают, что в ветхих домах при проведении капремонта можно будет жить.

«В отличие от аварийного жилья, которое просто небезопасно для жизни граждан, ветхое представляет собой здание с ограниченным ресурсом использования несущих конструкций. Ими можно пользоваться, но надо отремонтировать», — цитирует Егорова «РИА Новости».

Замминистра отметил, что будет отдельно вестись мониторинг состояния такого жилья. Признавать дома ветхими будет спецкомиссия.

В программе капремонта ежегодно планируется создавать по отдельному разделу для ремонта такого жилья.

«Сейчас программа капремонта по каждому дому формируется на 30 лет, и в ней описано, когда и что нужно делать. Если же дом попадет в число ветхих, то мероприятия по капремонту в нем будут проходить каждый год», — добавил он.

Постановление правительства, вводящее категорию ветхих домов стране, ожидается в первой половине этого года.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков.

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