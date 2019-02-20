В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников

В НАТО посчитали неприемлемым обещание президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил агентству «РИА Новости» заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

«Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал он, добавив, что НАТО не хочет очередной гонки вооружений.

Казалет напомнил, что Россию неоднократно призывали уничтожить ракеты средней дальности. По его словам, альянс ведет оценку последствий нарушения РФ договора о РСМД. «Любой ответ будет единым и взвешенным, и НАТО не намерено развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе», — заключил он.

Представитель альянса также ответил на претензии России к противоракетной обороне НАТО, объяснив, что она носит исключительно оборонительный характер, а наземные объекты Aegis Ashore в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее 20 февраля Путин заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет, нарушающих пункты ДРСМД, Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore, которые могут запускать «Томагавки», а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил российский лидер.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.