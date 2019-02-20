В НАТО заявили о соответствии ПРО в Румынии договору РСМД

В НАТО считают, что наземные объекты Aegis Ashore в Румынии и Польше не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил агентству «РИА Новости» в среду, 20 февраля, заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

Он также подчеркнул, что противоракетная оборона НАТО носит исключительно оборонительный характер.

«Претензии России к системе противоракетной обороны НАТО являются очевидной попыткой отвлечь внимание от нарушения ею ДРСМД. Эти претензии являются давними и необоснованными», — сказал он.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты нарушают ДРСМД, запуская ракеты-мишени и размещая пусковые установки в Румынии. На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore, которые могут запускать «Томагавки», а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил Путин.

Он также подчеркнул, что в случае размещения в Европе американских ракет, нарушающих пункты ДРСМД, Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.