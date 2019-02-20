Прямой эфир
Сюжет:

Путин признал устаревшим Договор о РСМД

0
Фото: Global Look Press/US Navy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако Вашингтон использовал для выхода из него надуманные обвинения. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Совет без опасности: в Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой
В баварской столице завершилась 55-я конференция по безопасности

По словам российского лидера, с 1987 года, когда стороны подписали документ, в мире произошли серьезные изменения. Государства развивали вооружения подобного типа, а Россия и США добровольно ограничили себя. Сложившаяся ситуация справедливо вызывала вопросы.

«Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А сателлиты американцев им «подхрюкивают», — цитирует 20 февраля президента «Газета.ру».

Если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений, подчеркнул российский лидер.  На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore в Европе, которые могут запускать «Томагавки», а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде заявили о соответствии ракеты 9M729 нормам ДРСМД
Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017