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Появилось видео испытаний вооруженной «Посейдоном» подлодки

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России продемонстрировало полигонные испытания подводной лодки —  носителя беспилотного комплекса «Посейдон». 

По словам военного, тесты прошли успешно. Обучение прошел и экипаж подлодки — носителя «Посейдонов».

Впервые о «Посейдоне» рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2018 году. В этом году он пообещал, что беспилотник спустят на воду уже весной

«Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы», — сказал Шойгу. 

«Посейдоны», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

По мнению зарубежных СМИ, «Посейдон» уже вызвал серьезное беспокойство у американских военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон считает, что данный аппарат — разрушительная «машина Судного дня», которая может уничтожить американские города.

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