Турцию не устроили условия США по поставкам ЗРК Patriot

Турцию не устраивают условия США по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, переговоры продолжаются, сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Об этом он рассказал в среду, 20 февраля, в эфире телеканала NTV.

«Мы запрашивали у Соединенных Штатов Patriot. Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде», — заявил Демир, уточнив, что необходимо прояснить некоторые вопросы в ходе дальнейших переговоров.

По его словам, поставки ЗРК, как ожидается, должны стартовать в июле, в октябре их введут в эксплуатацию. На первом этапе Турция получит два комплекса, передает агентство ТАСС.

7 февраля стало известно, что Вашингтон может отказаться от продажи Анкаре комплексов Patriot, если она заключит сделку с Москвой по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Соединенные Штаты выразили готовность также отменить продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

В конце декабря прошлого года пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что предложение США приобрести ЗРК Patriot не повлияет на соглашение между Турцией и Россией относительно С-400.

Американский Госдепартамент одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем Patriot на сумму $3,5 млрд в декабре 2018 года.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.