В Омске отказались от строительства метро

В Омске окончательно отказались от строительства метро. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.

Представители региона в ходе совещания по вопросам транспортного обеспечения Омской агломерации, организованного Мутко, предложили признать строительство метрополитена в городе нецелесообразным, передает «РИА Новости».

Метро в Омске начали строить в 1992 году. Изначально планировалось его запустить в 2008 году, однако сроки неоднократно переносились. Сооружение до сих пор не закончено из-за отсутствия финансирования, полностью построена только одна станция. Власти решили законсервировать этот объект. Позднее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков заявил, что без поддержки федерального бюджета достроить метрополитен область точно не сможет.