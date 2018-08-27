Консервацией метро в Омске может заняться компания из Москвы

Московское ООО «Проектный институт МТ-Транспроект» может заняться консервацией омского метро. Компания была единственным участником трех конкурсов на проведение этих работ. Их итоги признаны несостоявшимися.

Заявку, поступившую от московских специалистов, закупочная комиссия рассмотрит на наступившей неделе и примет решение. В случае, если она будет утверждена, общая цена трех контрактов составит 79,6 млн рублей.

ИА «Город55» уточняет, что в первую очередь законсервирован будет участок линии метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова», а также станции «Kрасный путь» и «Aвтовокзал» с электродепо на правом и левом берегу Иртыша.

Работы должны быть выполнены в течение 10 лет. Впрочем, власти Омска не исключают, что строительство городской подземки возобновится, как только на это найдутся деньги в местном бюджете.

По предварительным данным, на консервацию всего недостроенного метрополитена потребуется порядка 400 млн рублей.