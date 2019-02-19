Открытие БКЛ на 10% снизит нагрузку на станцию метро «Комсомольская»

Пассажиропоток на станции московского метро «Комсомольская» снизится на 10% после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 19 февраля рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Уточняется, что эти 10% составляют пассажиры, которые едут от станций «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники» и «Красносельская», делая пересадку на «Комсомольскую» Кольцевой линии.

«С открытием станции «Стромынка» Большой кольцевой линии пассажиры будут делать пересадку на станции «Сокольники», не доезжая в центр, экономя при этом от 9 до 15 минут», — приводит сайт kp.ru слова заместителя начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

В настоящее время у пассажиров «Красносельской» время в пути, к примеру, до станции «Семеновская» составляет 22–30 минут, а после открытия БКЛ оно сократится до 15 минут. В метро также уточнили, что с пересадкой на БКЛ время в пути существенно сократится и у пассажиров станции «Преображенская площадь», которые ездят на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии.

28 января сообщалось, что второй вестибюль станции «Савеловская» БКЛ открыли для пассажиров.