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Участок БКЛ в Москве от «Хорошевской» до «Нижних Мневников» запустят к 2020 году

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В Москве строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники» должны завершить к концу 2020 года. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

«Работы идут отлично, по графику. Планируем этот участок к концу 2020 года закончить», — сказал он. Отмечается, что длина отрезка составит 5,5 км.

БКЛ — строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро она обозначается бирюзовым цветом с номером 11. Планируется, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.

5 января сообщалось, что БКЛ полностью будет готова в 2022 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, линия сможет перевозить до 380 млн пассажиров в год.

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