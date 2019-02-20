Skype восстановил работу после массового сбоя

Онлайн-сервис для звонков и сообщений Skype восстановил работу после сбоя по всему миру, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего проблемы в работе популярных сайтов и приложений.

Пользователи начали сообщать о перебоях в 4:14 по мск, на пике было зафиксировано 445 обращений. К 10:00 жалобы поступать перестали. По данным портала, в настоящее время Skype работает нормально.

В основном пользователи жаловались на сложности при авторизации (75% обращений), а также проблемы с получением текстовых сообщений (13%) и звонков (114). C техническими неполадками столкнулись жители США, Японии и некоторых европейских стран.

7 февраля сообщалось, что в Skype появилась новая функция, позволяющая пользователям размывать задний фон во время видеозвонков. По словам разработчиков, функция может оказаться полезной в ситуациях, когда абонент не хочет, чтобы собеседник увидел окружающее его помещение, беспорядок или людей, находящихся поблизости.