Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи мессенджера Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает ошибки в работе интернет-ресурсов.

В основном с техническими неполадками столкнулись жители Японии, США и некоторых стран Европы.

По данным портала, 75% пользователей Skype жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 13% — на проблемы с доставкой сообщений, 11% — на проблемы с вызовами.

7 февраля сообщалось, что в Skype появилась новая функция, позволяющая пользователям размывать задний фон во время видеозвонков. По словам разработчиков, функция может оказаться полезной в ситуациях, когда абонент не хочет, чтобы собеседник увидел окружающее его помещение, беспорядок или людей, находящихся поблизости.