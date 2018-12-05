Функция субтитров появится в мессенджере Skype

В мессенджере Skype анонсировали появление функции субтитров. Об этом сообщила американская корпорация Microsoft.

Разработчики программы полагают, что субтитры помогут сервису стать доступнее для людей, у которых есть проблемы со слухом. Так, благодаря нововведению слабослышащие смогут прочесть то, что говорит собеседник. Планируется, что новая функция будет поддерживать больше 20 языков, передает телеканал «Звезда».

В компании рассказали, что Skype в скором времени начнет распознавать слова и дешифровывать их в текст в автоматическом режиме. Также в будущих версиях программы для этого анонсировали появление специального отдельного окна.

Новую опцию можно будет установить в настройках по умолчанию или включить во время беседы. Запуск обновления состоится через несколько недель.

В августе 2018 года мессенджер Skype добавил в диалоги и звонки сквозное шифрование.