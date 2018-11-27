Назван самый безопасный мессенджер

Эксперты компании Artezio проанализировали более 20 мессенджеров и определили самые безопасные для пользователей. Первое место по уровню приватности занял мессенджер Signal.

В своем исследовании специалисты тестировали мессенджеры, работающие на системах iOS и Android, по 30 параметрам, среди которых качество шифрования данных, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты персональных данных.

В итоге были отобраны восемь приложений, которые обеспечивают высокий уровень безопасности пользователей, отмечает телеканал «360».

На первое место эксперты поставили мессенджер Signal, отметив высокое качество протокола шифрования и двухфакторную идентификацию.

На втором месте Wickr, который мало уступает победителю, но имеет ограничения в бесплатной версии. Третьим стал Telegram.

Самым небезопасным мессенджером признан Facebook Messenger.

31 октября сообщалось, что инженер из США обнаружил в Telegram опасную уязвимость, которая позволяет читать переписки.