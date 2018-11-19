Прямой эфир

Новая идентификация в мессенджерах сохранит тайну переписки

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые правила идентификации пользователей в мессенджерах не повлияют на тайну переписки. Такое мнение в своей авторской колонке для ТАСС высказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки — в ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — отметил он.

Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
В сервисах сможет переписываться лишь тот человек, на которого зарегистрирован телефонный номер

При этом Жаров заметил, что в настоящее время мессенджеры предлагают пользователям мнимую анонимность, но на самом деле это не более чем маркетинговая уловка.

«Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера», — рассказал глава Роскомнадзора.

6 ноября стало известно, что правительство России подготовило новые правила идентификации. По ним мессенджеры должны будут проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. Последние в свою очередь в течение 20 минут с момента запроса администрации мессенджера должны предоставить информацию об абоненте. В случае если проверка не будет пройдена, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуги, пишет «Газета.ру».

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и США готовят консультации по антитеррористической тематике
«Аэрофлот» прокомментировал внутренний запрет на мобильные телефоны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017