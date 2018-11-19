Новая идентификация в мессенджерах сохранит тайну переписки

Новые правила идентификации пользователей в мессенджерах не повлияют на тайну переписки. Такое мнение в своей авторской колонке для ТАСС высказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки — в ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — отметил он.

При этом Жаров заметил, что в настоящее время мессенджеры предлагают пользователям мнимую анонимность, но на самом деле это не более чем маркетинговая уловка.

«Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера», — рассказал глава Роскомнадзора.

6 ноября стало известно, что правительство России подготовило новые правила идентификации. По ним мессенджеры должны будут проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. Последние в свою очередь в течение 20 минут с момента запроса администрации мессенджера должны предоставить информацию об абоненте. В случае если проверка не будет пройдена, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуги, пишет «Газета.ру».